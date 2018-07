Die Deutsche Bank hat das Kursziel für FMC vor Zahlen von 105 auf 103 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Dialyse-Spezialist dürfte am 31. Juli über ein gut verlaufenes zweites Quartal berichten und seine Jahresziele bekräftigen, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) habe er zugleich jedoch wegen des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung am US-Ärztenetzwerk Sound Inpatient Physicians Holdings leicht gesenkt. Das habe sich entsprechend auf das Kursziel ausgewirkt./ck/zb Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-07-19/09:54

ISIN: DE0005785802