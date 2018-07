Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In den USA zeigen sich die Unternehmen weiter optimistisch bezüglich der künftigen Geschäftsperspektiven, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das würden sowohl die regionalen als auch nationalen Einkaufsmanagerindices zum Ausdruck bringen, die zuletzt allesamt klar im expansiven Bereich notiert hätten. In dieses positive Bild reihe sich auch der Umfragewert aus dem FED-Distrikt Philadelphia ein. So habe der Ergebnissaldo des Philly FED-Index seit Ende 2016 kontinuierlich jenseits der Marke von 20 Punkten gelegen und sei erst im Juni 2018 knapp unter dieses Niveau zurückgefallen. Im Juli würden die Analysten indes wieder mit einem Anstieg auf 23,0 Punkte rechnen, was nur knapp den Durchschnittswert aus dem 1. Halbjahr (24,6) unterbiete. Per saldo würden die Aussichten der US-Industrie für die kommenden Monate günstig bleiben. Dies setze allerdings voraus, dass sich die internationalen Handelskonflikte nicht noch weiter verschärfen würden. ...

