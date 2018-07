Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung bei den US-Unternehmen ist weiterhin ausgesprochen gut, so die Analysten der Helaba.Dies komme nicht nur in nationalen Umfragen im Verarbeitenden und Nicht-Verarbeitenden Gewerbe (ISM-Indices) zum Ausdruck, sondern auch in einer Reihe von regionalen Indices. So liege der Index der FED von Philadelphia in einem Bereich von rund 20 Punkten bis 35 Punkten, also auf hohem Niveau, das mit einer kräftigen wirtschaftlichen Expansion einhergehen sollte. Das Pendant der FED von New York sei im Juni zwar leicht gesunken, habe sich aber auf einem per saldo erhöhten Level von 22,6 Punkten halten können und liefere somit eine Indikation, wonach auch beim Philly-FED-Index nicht mit einem Absturz zu rechnen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...