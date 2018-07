Die Commerzbank und die ICBC gaben heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung ("Memorandum of Understanding") zur Unterstützung von Projekten im Rahmen der "Belt & Road Initiative" (BRI) unterzeichnet haben. Die chinesische "Belt & Road Initiative", die auch als "neue Seidenstraße" bezeichnet wird, zielt darauf ab, Seerouten und Landinfrastrukturnetze zwischen China und Asien, Afrika sowie Europa auszubauen, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vernetzen und zu fördern und so den Handel zwischen diesen Kontinenten auszubauen. Die Commerzbank strebt an, in den nächsten fünf Jahren Projekte mit Bezug zur BRI-Initiative in Höhe von insgesamt 5 Mrd. US-Dollar zu unterstützen. Nikolaus Giesbert,...

