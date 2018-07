FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank und die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) haben ein Kooperationsrahmenabkommen zur Unterstützung von Projekten im Rahmen der sogenannten "Neuen Seidenstraße" geschlossen. Die Commerzbank will in den kommenden fünf Jahren Projekte im Volumen von 5 Milliarden US-Dollar unterstützen. Ziel der Vereinbarung ist es, die Zusammenarbeit in den Bereichen Handelsfinanzierung, Kapitalmarktberatung, Fremdkapitalmarktgeschäft, Refinanzierung, Zahlungsverkehr und Vermögensverwaltung zu vertiefen, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Die chinesische "Belt & Road Initiative" zielt darauf ab, Seerouten und Landinfrastrukturnetze zwischen China und Asien, Afrika sowie Europa auszubauen, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vernetzen und zu fördern, und so den Handel zwischen diesen Kontinenten auszubauen.

"Die Vertriebsstärke der Commerzbank in Europa kombiniert mit den lokalen Kenntnissen der ICBC im chinesischen Markt wird deutschen und europäischen Unternehmen dabei helfen, Geschäftsmöglichkeiten entlang der Handelskorridore zu nutzen - gleichzeitig werden asiatische Unternehmen bei ihren Geschäften in Europa unterstützt", sagte Nikolaus Giesbert, Bereichsvorstand der Commerzbank AG und verantwortlich für das globale Financial-Institutions-Geschäft.

July 19, 2018

