Der Dax ist nach fünf Gewinntagen in Folge leicht ins Minus gerutscht. Der Deutsche Leitindex fiel am Donnerstag um 0,29 Prozent auf 12 728,90 Punkte. Der Markt lasse es nun etwas ruhiger angehen, nachdem der es Dax zuletzt auf seinen höchsten Stand seit einem Monat geschafft hatte, hieß es am Morgen von Börsianern. Eher schwache...

