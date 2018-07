Bonn (ots) - Bühne frei für den Bundeswettbewerb Fremdsprachen: Ab sofort können sich Schülerinnen und Schüler für die neue Runde unter www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/mitmachen online anmelden, wie das bundesweite Talentförderzentrum Bildung & Begabung in Bonn mitteilte. Bei dem Leistungswettbewerb geht es nicht nur um Grammatik- und Vokabelwissen. Ebenso wichtig sind Kreativität und Spaß an fremden Sprachen und Kulturen.



Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen ist einer der traditionsreichsten Schülerwettbewerbe in Deutschland und ermuntert mit mehreren Formaten sprachbegeisterte junge Leute zu Bestleistungen. Jedes Jahr nehmen mehr als 15.000 Schülerinnen und Schüler teil.



"Fremdsprachen machen ganz besonders Spaß, wenn sie kreativ eingesetzt werden", sagt Bernhard Sicking, Leiter des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen. "Deshalb sollen alle, die Fremdsprachen lieben, möglichst rasch auf unsere Website gehen und mitmachen!" Anmeldeschluss ist der 6. Oktober 2018.



In welcher Fremdsprache die Teilnehmer antreten, entscheiden diese selbst. Die Auswahl reicht von modernen Sprachen wie Englisch, Französisch, Russisch oder Chinesisch bis hin zu Latein und Altgriechisch. Die Jugendlichen können auch mit mehreren Sprachen gleichzeitig teilnehmen. Auf die Gewinner warten Stipendien der Studienstiftung des deutschen Volkes, Geldpreise und Sprachreisen.



Solo oder im Team



Schüler der Klassen 8 bis 13 können ihr Sprachtalent im SOLO-Wettbewerb einzeln unter Beweis stellen. Die jüngeren Schülerinnen und Schüler treten mit einer Fremdsprache an, bei den älteren werden zwei bis maximal vier Sprachen erwartet. SOLO-Teilnehmer lösen mündliche und schriftliche Aufgaben. Wer die Jury überzeugt, nimmt im Sommer 2019 am Bundesfinale teil.



In der Wettbewerbskategorie TEAM produzieren Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis 10 in Gruppen gemeinsam einen Film, einen Podcast oder ein Theaterstück in einer oder mehreren Fremdsprachen ihrer Wahl. Die besten Teams reisen vom 3. bis 5. Juni 2019 zum großen Sprachenfest nach Bayern.



Über Bildung & Begabung



Bildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Mit Wettbewerben und Akademien helfen wir Jugendlichen, ihre Stärken zu entdecken - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Mit Informationen und Weiterbildungsangeboten unterstützen wir Lehrer, Schüler, Eltern und außerschulische Talentförderer. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident. www.bildung-und-begabung.de



