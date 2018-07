TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Den Aktienkursen an den Börsen in Ostasien ist am Donnerstag nach einem freundlicheren Start die Luft ausgegangen. Ein ähnliches Bild hatten sie bereits am Vortag gezeigt. Zunächst hatten noch solide US-Vorgaben und ein positiv aufgenommener US-Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank die Stimmung gestützt, ehe im Späthandel an vielen Plätzen wieder Verkäufe dominierten.

In Japan schloss der Nikkei-Index nach einer viertägigen Gewinnstrecke 0,1 Prozent unter Vortagesniveau mit 22.765 Punkten. Im Tageshoch hatte er schon rund 160 Punkte höher gelegen. Ähnlich sah es beim Kospi in Seoul aus, der 0,3 Prozent einbüßte. Für keinen positiven Impuls sorgten in Tokio die Im- und Exportdaten Japans für Juni. Zwar weitete sich unter dem Strich der Handelsbilanzüberschuss deutlich aus, dies war aber vor allem geringeren Importen geschuldet. Die Exporte stiegen zwar um 6,7 Prozent zum Vorjahr, Ökonomen hatten aber mit 7 Prozent noch mehr erwartet.

Fünftes Minus in Folge in Schanghai

In Schanghai setzte sich die Abwärtstendenz der Vortage vor dem Hintergrund des Handelsstreits mit den USA fort. Nach anfänglichen Gewinnen verlor der Schanghai-Composite 0,5 Prozent und verzeichnete das fünfte Minus in Folge. Hongkong tendierte im Späthandel knapp behauptet. Auffallend schwach mit Verlusten von rund 5 Prozent zeigten sich die Aktien der Fluggesellschaften China Southern, China Eastern und Air China. Händler verwiesen zur Begründung auf den weiter fallenden Yuan und die zuletzt wieder gestiegenen Ölpreise als Belastungsfaktoren hin.

In Sydney ging der S&P/ASX-200 am Ende immerhin noch mit einem schmalen Plus von 0,3 Prozent aus dem Tag. Hier stützte ein gut ausgefallener Arbeitsmarktbericht die Stimmung und sorgte zugleich - zumindest zwischenzeitlich - für kleine Gewinne beim Austral-Dollar wegen der damit verbundenen Zinserhöhungsspekulation.

Unter den Einzelwerten ging es für Woodside in Sydney um 0,9 Prozent nach unten. Das Öl- und Gasunternehmen hat nach Einschätzung der Analysten von RBC solide Zweitquartalszahlen vorgelegt, wenngleich bei der Produktion und beim Umsatz die Erwartungen knapp verfehlt worden seien. Santos zogen dagegen um 1,7 Prozent an. Hier sei die Produktion besser ausgefallen als erwartet, hieß es von den RBC-Analysten. Zudem setze der Energieversorger seinen Schuldenabbau fort und werde möglicherweise in den nächsten Monaten wieder eine Dividende ausschütten.

BHP Billiton verteidigten ihren 3,3-prozentigen Vortagesgewinn, den die Aktie nach einem positiv aufgenommen Produktionsbericht eingefahren hatte. Der Kurs legte um 0,1 Prozent zu. Rio Tinto stiegen um 1,4 Prozent.

Kurssprung bei Hochtief-Tochter Cimic

Der Kurs des Baukonzerns und Minendienstleisters Cimic, eine Tochter von Hochtief, schoss um fast 17 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte am Vortag nach Handelsende Halbjahreszahlen vorgelegt. Bei einem 11-prozentigen Umsatzanstieg auf 6,9 Milliarden australische Dollar legte der Nettogewinn um 12 Prozent auf 363 Millionen zu.

Die Aktie des japanischen Raffinierers Idemitsu Kosan legte um gut 3 Prozent zu auf ein neues Rekordhoch. Das Papier hat damit im laufenden Monat rund 25 Prozent an Wert gewonnen. Die Aktie erfreue sich angesichts der stabilen Rendite in einem volatilen Markt verstärkter Nachfrage, hieß es. Zudem erhöhten die Analysten von Jefferies das Kursziel.

Für Xiaomi ging es nach der Zwischenerholung wieder steil abwärts um 6 Prozent. Die Aktie steht weiter im Spannungsfeld der Unstimmigkeiten darüber, ob über die Handelsverbindung (Stock Connect) zwischen den chinesischen Festlandbörsen und Hongkong auch in Hongkong notierte Aktien mit Sonderstimmrechten erworben werden können.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.262,70 +0,28% +3,26% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.764,68 -0,13% 0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.282,29 -0,34% -7,51% 08:00 Schanghai-Comp. 2.772,98 -0,51% -16,17% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.646,56 -0,84% -16,44% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.066,92 -0,18% -6,00% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.835,38 -0,07% +1,81% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.272,52 +0,99% -4,77% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.762,88 +0,56% -2,43% 11:00 BSE (Mumbai) 36.472,57 +0,27% +7,87% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:43 % YTD EUR/USD 1,1617 -0,2% 1,1644 1,1631 -3,3% EUR/JPY 131,19 -0,2% 131,46 131,48 -3,0% EUR/GBP 0,8916 +0,1% 0,8908 0,8886 +0,3% GBP/USD 1,3029 -0,4% 1,3078 1,3086 -3,6% USD/JPY 112,94 +0,1% 112,84 113,03 +0,3% USD/KRW 1135,08 +0,2% 1132,88 1132,32 +6,3% USD/CNY 6,7568 +0,6% 6,7196 6,7090 +3,8% USD/CNH 6,7847 +0,6% 6,7452 6,7403 +4,2% USD/HKD 7,8493 -0,0% 7,8496 7,8493 +0,5% AUD/USD 0,7379 -0,2% 0,7396 0,7355 -5,6% NZD/USD 0,6755 -0,6% 0,6794 0,6756 -4,9% Bitcoin BTC/USD 7.332,58 -0,2% 7.345,91 7.429,00 -46,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,55 68,76 -0,3% -0,21 +15,4% Brent/ICE 72,40 72,90 -0,7% -0,50 +12,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.219,49 1.227,42 -0,6% -7,93 -6,4% Silber (Spot) 15,33 15,56 -1,5% -0,23 -9,5% Platin (Spot) 805,46 819,00 -1,7% -13,54 -13,3% Kupfer-Future 2,68 2,76 -2,8% -0,08 -19,6% ===

