Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktie: Strategie trägt Früchte - Aktienanalyse Bis vor kurzem war der chinesische Autobauer Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) hierzulande nur eingefleischten Branchenkennern bekannt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...