Viele Verbraucher und Unternehmen sind aufgeregt, dass der Verkauf von Marihuana im Oktober zugelassen wird. Doch das könnte nichts Gutes verheißen, und sowohl in Kanada als auch südlich der Grenze zu großen Problemen führen. Man kann viel von Colorado lernen In einem Interview mit BNN Bloomberg erwähnte vor Kurzem Bill Ritter, der ehemalige Gouverneur von Colorado, viele Nachteile, die mit der Vorreiterrolle bei der Legalisierung von Pot in den USA einher gehen. Einer davon war, dass der Staat das Ziel von vielen Pot-Konsumenten und -Züchtern wurde. Dies hat sogar kriminelle Organisationen angezogen, die versuchten, illegale Anbaugebiete einzurichten, mit der Erwartung, dass ...

