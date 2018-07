Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Michelin von 135 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kursziel sei wegen der Anpassungen der Gewinnerwartungen nach unten hin gesenkt worden, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe allerdings aussichtsreich, da der französische Reifenhersteller am besten in der Lage sei, das Preisniveau zu halten./mf/jha/ Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-07-19/11:06

ISIN: FR0000121261