Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Großbritannien nahm der Preisdruck im Juni kaum noch zu, berichten die Analysten der Helaba.Die Kerninflation sei auf Jahresbasis sogar unter 2% gesunken. Während einerseits das Britische Pfund stark unter Druck geriet, scheinen andererseits Zweifel an der für August erwarteten Leitzinserhöhung der Bank of England angebracht, so die Analysten der Helaba. ...

