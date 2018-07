Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN DE000HX1WM66/ WKN HX1WM6) der HypoVereinsbank auf die Deutsche Bank-Aktie (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) vor.Wie ein Befreiungsschlag habe die Erfolgsmeldung der Deutschen Bank am Montag gewirkt: Dank Fortschritten beim Stellenabbau und gesunkener Kosten habe Deutschlands größte Bank mit einem Quartalsergebnis (Q2) von rund 400 Mio. Euro die Analystenschätzen im Schnitt um mehr als das Doppelte übertreffen können. Der Aktienkurs sei um bis zu 10 Prozent auf bis zu 10,50 Euro angesprungen, bevor die Aktie mit plus 7 Prozent bei 10,31 Euro geschlossen habe. Wer von einer Trendwende ausgehe, könnte mit Discount-Zertifikaten eine attraktive Seitwärtsrendite erzielen und sich vor Rücksetzern mit einem Sicherheitspuffer schützen. ...

