Die Deutsche Bank hat Iberdrola vor den am 25. Juli erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,5 Euro belassen. Der spanische Versorger dürfte im ersten Halbjahr weiter deutlich gewachsen sein, schrieb Analyst James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einmaleffekte dürften allerdings herausfordernd sein mit Blick die Vergleichswerte im ersten Halbjahr 2017./ck/jha/ Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-07-19/11:12

ISIN: ES0144580Y14