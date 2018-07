Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 108 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Softwarekonzerns sei weiterhin geprägt vom Gegenwind von der Währungsseite, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum sei jedoch in allen Regionen stark. Das höhere Kursziel begründete der Experte mit einem nach vorn verschobenen Bewertungszeitraum./tih/jha/ Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-07-19/11:30

ISIN: DE0007164600