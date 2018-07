Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Wie üblich gebe es beim SAP-Ergebnis viele Betrachtungsweisen, entscheidend sei aber, dass der Umsatz und der Gewinn die Erwartungen übertroffen hätten, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität habe sich zwar nicht so gut entwickelt wie erhofft. Das Vertrauen, dass der Softwarekonzern seine Margen verbessern kann, sei aber gestiegen./tih/jha/ Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-07-19/11:31

ISIN: DE0007164600