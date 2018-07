In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,00%-Anleihe 2018/23 der FCR Immobilien AG (WKN A2G9G6) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Auf Grund des breit diversifizierten Immobilienportfolios mit vorhandenen stillen Reserven und der deutlichen Ergebnisausweitung in Verbindung mit der Rendite von 6,09% p.a. (auf Kursbasis von 100% am 18.07.2018) der Anleihe sei die Bewertung von 3,5 Sternen gerechtfertigt, so die KFM-Experten.

FCR Immobilien-Anleihe 2018/23 (A2G9G6)

ANLEIHE CHECK: Die im Februar 2018 emittierte Anleihe der FCR Immobilien AG mit Laufzeit bis 20.02.2023 und einem Volumen von bis zu 25 Millionen Euro ist mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 20.02. und 20.08.) ausgestattet. Die Anleihen werden mit einer Mindeststückelung von 1.000 Euro an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, München, Düsseldorf und Berlin gehandelt. In den Anleihebedingungen sind keine vorzeitigen Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin vorgesehen und die Emittentin verpflichtet sich zu umfassender Transparenz. ...

