München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Münchner Fintech XPAY (www.xpaycard.de) bietet ab August eine gebrandete Prepaid-Mastercard speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Die XPAY CARD können Unternehmen ihren Kunden zur Verfügung stellen. Für kleine und mittelständische Unternehmen waren gängige Kundenbindungsprogramme und Bezahllösungen bisher oft zu teuer und komplex. Mit der XPAY CARD bietet XPAY nun eine kostengünstige und schnelle White-Label-Lösung mit integriertem Banking-Tool, Bento, sowie Vertriebs-Landingpage an.



"Jedes Unternehmen, unabhängig von der Branche, steht vor der gleichen Herausforderung: Wie kann ich meine Kunden langfristig an mich binden und Ihnen einen maßgeschneiderten Service bieten?", erklärt Marcus Sahanek, Vorstand von XPAY. "Kundenbindung ist eines der Kernthemen, mit denen sich alle Unternehmen befassen und wir möchten kleinen und mittelständischen Unternehmen, besonders im Handel und der Gastronomie, aber beispielsweise auch Sportvereinen und Clubs oder Unternehmen im Stadtmarketing, ein Tool an die Hand geben, das erschwinglich ist und mit dem sie großen Konzernen beim Thema Kundenbindung in nichts nachstehen."



Kundenbindungsprogramme müssen nicht teuer sein



Auf Basis vorkonfigurierter Fertigungsprozesse und einer neuartigen technischen Lösung hat XPAY nun ein White-Label-Programm entwickelt. Die technologische und grafische Umsetzung des Kundenbindungsprogramms findet komplett bei XPAY statt. Das Münchner Fintech hat alle Komponenten so aufgesetzt, dass Partnerunternehmen nicht in ihre bestehenden IT-Systeme eingreifen müssen. Dies ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Bereitstellung des Kundenbindungsprogramms an Partnerunternehmen. "Bei der Entwicklung der White-Label-Lösung war uns besonders wichtig, dass den Partnerunternehmen so wenig Mehraufwand wie möglich entsteht und die Programme mit bestehenden Kundenbindungsprogrammen kombinierbar ist." ergänzt Marcus Sahanek.



"Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren im Finanzsektor und unser Banking-Tool wurde auch schon für seine einfache Benutzerführung ausgezeichnet. Als zertifizierter Partner von Mastercard war die XPAY CARD eine logische Weiterentwicklung unserer bereits bestehenden Services", so Marcus Sahanek.



Unternehmen können neben der XPAY CARD auch die Banking-Software und die gebrauchsfertige Karten-Bestellseite im eigenen Corporate Design gestalten. Die XPAY Card ist innerhalb von vier Wochen ab Bestellung einsetzbar.



Über XPAY



XPAY bietet kleinen und mittleren Unternehmen eine gebrandete Prepaid-Mastercard im Unternehmensdesign, die als modernes Kundenbindungs- und Marketinginstrument dient. Auf Basis vorkonfigurierter Fertigungsmethoden stellt XPAY mit seiner XPAY CARD ein White-Label-Programm zur Verfügung, das komplexe und zeitaufwändige regulatorische Prozesse ablöst, die bisher beim Aufsetzen eines Kartenprogrammes nötig waren. Unternehmen haben die Möglichkeit, nicht nur die XPAY CARD selbst, sondern auch die Banking-Software und die gebrauchsfertige Karten-Bestellseite im eigenen Design zu gestalten.



XPAY wurde im Mai 2016 von Denis Raskopoljac und Christian Heimbach gegründet und beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiter. Mehr Infos auf https://www.xpaycard.de/.



OTS: XPAY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131428 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131428.rss2



Pressekontakt: PIABO PR GmbH Christina Richter E-Mail: xpay@piabo.net