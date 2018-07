Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Morphosys nach einer Lizenzvereinbarung mit Novartis von 106 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Igor Kim bezeichnete die Bedingungen der Vereinbarung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als attraktiv. Er sprach von einer "sehr positiven Nachricht", da die Partnerschaft beim Wirkstoffprogramm MOR106 für die nahe Zukunft bisher nicht als wichtiger Kurstreiber betrachtet worden sei. Er berücksichtigte die zufließende Vorauszahlung bereits in seinen Schätzungen./tih/gl Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-07-19/11:51

ISIN: DE0006632003