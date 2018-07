Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - RENÉ LEZARD hat im Frankfurter Store den offiziellen Startschuss für eine Vertriebspartnerschaft mit EastSong Consulting abgegeben, so RENÉ LEZARD in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Beisein von Pressevertretern unterzeichneten Isabella Hierl, CEO der RENÉ LEZARD Mode AG, und Gang Wang, Gründer und Geschäftsführer von EastSong Consulting, den Kooperationsvertrag. Für das Premiumlabel handelt es sich bei der Partnerschaft um den Sprung auf den großen kaufkräftigen chinesischen Markt. "Interessant ist für uns insbesondere, dass wir nicht das wirtschaftliche Risiko eingehen müssen, selber auf den chinesischen Markt zu gehen, sondern durch die Kooperation mit EastSong kommt der chinesische Kunde in unsere Geschäfte in Deutschland", erklärt Isabella Hierl. ...

