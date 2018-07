Zeit für Brexit-Deal wird knapp DE30 scheitert am 50% Fibo-Retracement Continental (CON.DE) mit Verlagerung zur elektrischen und selbstfahrenden Autoindustrie?

Während der gestrigen Wall Street-Sitzung schafften es der Dow Jones (US30) und der S&P 500 (US500) Gewinne zu realisieren. Technologiewerte könnten jedoch als Nachzügler betrachtet werden, da der Nasdaq (US100) flach schloss. Der Handel in Asien war recht gemischt, wobei der japanische Nikkei (JAP225) 0,11% verlor und der australische S&P/ASX 200 (AUS200) um 0,28% zulegte. Chinas Hang Seng (CHNComp) wurde 0,35% tiefer gehandelt. Die wichtigsten europäischen Aktienindizes haben am Donnerstag gemischt eröffnet. Aktien aus Deutschland, Frankreich und Spanien eröffneten leicht unter dem gestrigen Schlusskurs, während Aktien aus Großbritannien und Italien etwas höher gehandelt wurden. Nur der schwedische OMXS30 wies zu Beginn des neuen Handelstages einen ordentlichen Anstieg auf. Medienunternehmen wiesen in den ersten Handelsminuten der europäischen Sitzung die größten Verluste auf, während Raffinerien und Reiseunternehmen besser abschnitten als andere Branchen. Es ist mehr als zwei Jahre her, dass die Briten für einen Ausstieg gestimmt haben ...

