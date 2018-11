Die Aktie von Continental steht am Mittwoch erneut unter Druck. Das Papier notiert mit einem Minus von 4,9 Prozent bei knapp 131,25 Euro. Der Grund: Der Konzern sich hat am Dienstag in London bei einer Konferenz des Investmenthauses Redburn präsentiert. Dabei habe Conti-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer darauf hingewiesen, dass die Margen der zweiten Jahreshälfte eine gute Richtlinie für das erste Halbjahr 2019 oder das gesamte nächste Jahr sein sollten. Der Gegenwind im Autosektor würde anhalten.

