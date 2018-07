Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR



Wien (pta017/19.07.2018/11:45) - Mitteilung



1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Klaus Ortner 2 Grund der Meldung a) Position/Status Die Meldung betrifft eine Person, die Führungsaufgaben beim Emittenten wahrnimmt: Klaus Ortner, Aufsichtsratsmitglied b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name UBM Development AG b) LEI 529900IWRUBPP2VNQB05 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, 5,50% Hybridanleihe 2018 Art des Instruments Kennung XS1785474294 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 98,275 % zzgl. aufgelaufener Zinsen 400.000 (Nominale) iHv von EUR 8.498,63 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 98,275 % zzgl. aufgelaufener Zinsen 400.000 (Nominale) iHv EUR 8.498,63 e) Datum des Geschäfts 18.07.2018 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Börse Berlin, XBER (Ende)



Aussender: UBM Development AG Adresse: Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. (FH) Anna Vay Tel.: +43 664 626 1314 E-Mail: investor.relations@ubm-development.com Website: www.ubm-development.com



ISIN(s): AT0000815402 (Aktie), AT0000A185Y1 (Anleihe), AT0000A1XBU6 (Anleihe), DE000A18UQM6 (Anleihe), XS1785474294 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Scale in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1531993500448



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 19, 2018 05:45 ET (09:45 GMT)