Das Schweizer Geschäft des Kreditversicherers Atradius steht unter

neuer Führung: Der bisherige Chief Sales Manager Mathias Freudenreich

(40 Jahre alt) ist per 1. Juli 2018 zum Country Manager von Atradius

Schweiz ernannt worden. Er folgt auf Lucien Hofmann, der Ende Jahr

pensioniert wird. Die vorzeitige Übergabe der Geschäftsverantwortung

garantiert einen optimalen Geschäftsübergang.



Mathias Freudenreich ist seit 2015 als Chief Sales tätig und war

somit an der erfolgreichen Weiterentwicklung von Atradius Schweiz in

den letzten drei Jahren wesentlich beteiligt. Freudenreich bringt

mehr als 20 Jahre Fach- und Führungserfahrung in Kaderfunktionen der

Finanz- und Versicherungsbranche mit. Entsprechend freut er sich auf

seine neue Aufgabe.



«Der Export ist eine tragende Säule der Schweizer Wirtschaft. Eine

adäquate Absicherung von Handelsrisiken ist daher gerade in Zeiten

des zunehmenden Protektionismus sowie steigender politischer und

wirtschaftlicher Risiken essenziell», sagt Mathias Freudenreich.

«Atradius bietet exportorientierten Unternehmen aus allen

Wirtschaftsbereichen wie namentlich Commodity Trader, Maschinenbau,

Chemie, Pharma, Elektrotechnik und (Edel)-Metalle sowie Uhren und

Schmuckwaren massgeschneiderte und flexible Lösungen zur Absicherung

von Zahlungsausfällen an.»



Der scheidende Geschäftsführer Lucien Hofmann war mehr als 30

Jahre erfolgreich für Atradius und die deutsche Vorgängergesellschaft

Gerling tätig. Unter seiner Ägide baute der global tätige

Kreditversicherer mit Hauptsitz in Amsterdam/NL die bereits seit 1962

bestehende Niederlassung an der Klausstrasse in Zürich stetig aus.

Heute ist Atradius einer der Marktführer in Sachen

Kreditversicherungen für Geschäftskunden auf dem Schweizer Markt.



Über Atradius



Atradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen,

Bürgschaften und Inkassodienstleistungen mit einer strategischen

Präsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenen

Kreditversicherungs-, Bürgschaften- und Inkasso-Produkte schützen

Unternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Waren

und Dienstleistungen auf Kredit. Atradius ist Mitglied der Grupo

Catalana Occidente (GCO.MC), einer der grössten Versicherer in

Spanien und einer der grössten Kreditversicherer der Welt. Weitere

Informationen unter www.atradius.ch.





Kontakt:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Madrid,

Zurich Branch



Astrid Goldberg

Pressesprecherin

Telefon: +49 (0) 221 2044 - 2210

E-Mail: astrid.goldberg@atradius.com



Stefan Deimer

Pressereferent

Telefon: +49 (0) 221 2044 - 2016

E-Mail: stefan.deimer@atradius.com