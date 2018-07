Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit auf "Overweight" belassen. Die Erwartungen an die Erträge italienischer Banken seien hoch, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichzeitig werde die Europäische Zentralbank mit Blick auf faule Kredite strenger. Unicredit ist weiterhin ihr "Top Pick"./ajx/jha/ Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-07-19/12:21

ISIN: IT0005239360