marktEINBLICKE um 12: Continental und Start der Berichtssaison mit SAP im Blick

Der DAX kann am Donnerstag die Rallye der vergangenen Tage nicht fortsetzen. Offenbar wurde dem ein oder anderen Anleger angesichts der guten Laune zuletzt etwas mulmig.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,3% 12.725

MDAX -0,5% 26.767

TecDAX -0,1% 2.874

SDAX -0,6% 12.242

Euro Stoxx 50 -0,4% 3.470

An der Spitze des DAX notieren wieder einmal die Bankwerte Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) und Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Daneben bestimmt die Berichtssaison das Geschehen. Europas größter Softwarehersteller SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) und seine Mietsoftware - eine immer besser werdende Kombination. Dennoch verliert die Aktie heute deutlich. Ebenfalls deutlich schwächer notiert der Automobilzulieferer Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004). Gestern hatte der Konzern einen der größten organisatorischen Umbauten in der Unternehmensgeschichte bekannt gegeben. Es gibt neue Nachrichten von zooplus (WKN: 511170 / ISIN: DE0005111702), Europas führenden Internethändler für Heimtierbedarf. Der Internethändler für die lieben Vierbeiner hat Umsatzzahlen veröffentlicht. Nicht alles war so wie von Marktteilnehmern erwartet. Der Mutter aller Online-Handelsplattformen geht die Puste aus. eBay (WKN: 916529 / ISIN: US2786421030) verdient weniger als erwartet. Aber das ist gar nicht mal das Schlimmste.

