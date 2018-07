Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Zalando aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber auf 49 Euro belassen. Nach einer Rally in den vergangenen zwölf Monaten sehe er bei der kein Aufwärtspotenzial mehr, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht den Handelskonzern zwar als langfristigen Gewinner im europäischen Online-Handel, rechnet aber vorerst mit Gewinndruck durch die Kosten für den Aufbau der Infrastruktur./tih/zb Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-07-19/12:54

ISIN: DE000ZAL1111