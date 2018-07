Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Nachdem der Energie- und Automatisierungstechnikkonzern bereits im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen habe, seien sie beim Auftragseingang und operativen Ergebnis (Ebita) nun erneut übertroffen worden, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit bestätige das zweite Quartal die eine Wende in der Ergebnisdynamik./ck/zb Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012221716