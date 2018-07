Hier geht's zum Video

Künstliche Intelligenz, Datenanalyse und Cloud-Computing - das sind die treibenden Faktoren. Hat IBM das Geschäft mit der Zukunft jetzt verstanden? Lange galt IBM als abgeschrieben. Doch so langsam sieht "The Big Blue" wieder Licht am Horizont. Der Konzernumbau und der Fokus auf neue Geschäftsfelder macht sich in den Zahlen für das zweite Quartal bemerkbar. Ist das jetzt die Trendwende?