Fundamental: Vor dem Hintergrund eines schwächeren US-Dollar stieg der Wechselkurs von Australischen Dollar in US-Dollar zuletzt über 0,74 US-Dollar. Mit positiven Konjunkturdaten gewann der Greenback jedoch wieder an Stärke und zog das Währungspaar nach unten. Im Beige Book der US-Notenbank war von einem moderaten Wachstum die Rede, aber auch, dass der Personalmangel mancherorts das Wachstums bremse. Der US-Dollar profitierte zudem von optimistischen Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur US-Wirtschaft.

Technisch: Der Wechselkurs von Australischen Dollar in US-Dollar befindet sich seit Jahresbeginn in einem Abwärtstrend, der aktuell zwischen 0,711 und 0,744 US-Dollar beschrieben werden kann. Seit Ende Juni halten sich die Notierungen innerhalb des Trendkanals in einer Seitwärtsphase zwischen 0,731 und 0,748 US-Dollar auf, wobei sie sich zuletzt wieder dem Tief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...