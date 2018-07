Liberum Capital hat ASML von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 106 auf 174 Euro angehoben. Analyst Janardan Menon begründete sein neues Votum mit der Erwartung, dass die Investitionen der Halbleiterbranche in Speicherchip-Produktionsanlagen 2019 steigen werden. Deshalb erhöhte er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch seine Prognosen für den Chipindustrie-Ausrüster./edh/jha/

Datum der Analyse: 19.07.2018

