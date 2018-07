Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat auf der Luftfahrtmesse in Farnborough Bestellungen und Vorverträge über 431 Verkehrsflugzeuge eingesammelt. Der Großteil der Bestellungen entfällt mit 364 Maschinen auf die Mittelstreckenjets der Modellfamilien A220 und A320, wie Airbus-Verkaufschef Eric Schulz am Donnerstag auf der Flugschau bei London bekanntgab. Von den Großraumfliegern A350 und A330neo wurde der Hersteller zusammen 67 Maschinen los.

Sollten die Käufer alle Vorverträge in diesem Jahr in feste Bestellungen umwandeln, könnte das Auftragsbuch von Airbus in diesem Jahr weiter wachsen. der Der Hersteller will in diesem Jahr rund 800 Verkehrsflugzeuge ausliefern. Seit Jahresbeginn hat der Konzern jetzt Aufträge und Vorverträge über 752 Maschinen eingesammelt./stw/fba

ISIN NL0000235190

AXC0161 2018-07-19/13:43