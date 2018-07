Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Easyjet nach einer hochgesetzten Unternehmensprognose von 1831 auf 1993 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des britischen Billigfliegers dürften sich weiter besser entwickeln als die anderen von ihm beobachteten, europäischen Branchenwerte, schrieb Analyst Arnaud Girod in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Easyjet ist in seinen Augen die am besten positionierte Fluggesellschaft in Europa./la/ck Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-07-19/13:46

ISIN: GB00B7KR2P84