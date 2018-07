Die NordLB hat das Kursziel für Evonik nach vorläufigen Eckdaten für das zweite Quartal und einem angehobenen Ausblick von 32 auf 34 Euro erhöht und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Chemiekonzern habe von den Zukäufen im Vorjahr, der weiter guten Nachfrage in wichtigen Geschäftsbereichen sowie von Preiserhöhungen und Kostensenkungen profitiert, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-07-19/13:49

ISIN: DE000EVNK013