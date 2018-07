Warum nicht auf die französischen Baukonzerne Bouygues, Saint-Gobain und Vinci setzen…

Die französischen Konzerne Bouygues (WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503), Saint Gobain (WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007) und Vinci (WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486) gehören zu den größten Bauunternehmen der Welt. Nun haben Sie die Möglichkeit eine Protect Multi Aktienanleihe auf diese drei Aktien zu zeichnen. Zeichnungsfristende ist hierbei der 30. Juli 2018 (15:00 Uhr Ortszeit Frankfurt am Main).

Bouygues ist die fünftgrößte europäische Baugesellschaft und ist neben dem Bau in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Telekommunikation und Medien tätig. Bouygues Construction umfasst die Sektoren Hoch- und Tiefbau und Elektrizität und verwirklichte mehrere Großprojekte, wie zum Beispiel den Bau des Stade de France. Bouygues Immobilier ist für den Bau von Wohn- und Büroimmobilien zuständig. Colas für die Konstruktion und die Wartung von Verkehrsinfrastruktur. Diese drei Geschäftsbereiche machen ca. 80 Prozent des Umsatzes aus. Bouygues besitzt außerdem einen Anteil von 90 Prozent an Bouygues Telecom (Frankreichs drittgrößter Mobilfunkbetreiber), einen Anteil von 40 Prozent an TF1 (Frankreichs Nr. 1 TV Kanal) sowie einen Anteil von 29 Prozent an Alstom (WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475), welches intelligente Transportsysteme, beispielsweise für den Schienenverkehr, anbietet.

Den vollständigen Artikel lesen ...