Gold rutscht auf ein Jahrestief - trotz hoher US-Inflation und Handelskonflikten. Analysten sind ratlos - geben aber eine klare Empfehlung.

Manche Marktentwicklungen bringen selbst erfahrene Analysten in Erklärungsnot. Eine Eskalation des Handelsstreits, Konjunkturrisiken oder das Ende der expansiven Notenbankpolitik: Die Gründe, sich für einen Abschwung an den Aktienmärkten zu wappnen, kommen geballt daher. Von einer solchen Nachrichtenlage sollte die Krisenwährung Gold eigentlich profitieren. Tut sie aber nicht.

Mit einem Kurs von rund 1220 Dollar pro Feinunze (rund 31 Gramm) markierte das Edelmetall am Donnerstag ein neues Jahrestief. In Euro gerechnet ist Gold sogar so billig wie seit zweieinhalb Jahren nicht: Der Preis schwankte um die Marke von 1050 Euro pro Feinunze.

Der Ausverkauf trifft auch die großen Minenkonzerne wie Anglogold Ashanti oder Newcrest Mining. Ihre Aktien notieren auf Jahressicht deutlich im Minus.

Selbst Profis betrachten den Preisverfall mit Verwunderung: "Das Rätsel, warum Gold in der aktuellen Gemengelage nicht profitiert, wird für uns von Tag zu Tag größer", schreiben die Edelmetallexperten der Commerzbank in einer aktuellen Studie.

Ausgerechnet die Krypto-Währung Bitcoin - von Befürwortern als Goldalternative gefeierte, von Skeptikern als Zockerei verschrien - feiert dagegen ein Comeback: Nach einem Absturz auf deutlich unter 6000 Dollar kletterte der Bitcoin innerhalb eines Monats um 20 Prozent.

Fundamentale ...

