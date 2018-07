Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Continental anlässlich der beschlossenen Aufspaltung des Reifenherstellers und Autozulieferers auf "Buy" mit einem Kursziel von 260,50 Euro belassen. Mit der geplanten Aufspaltung in ein Zuliefer-, Antriebsstrang- und Reifengeschäft mache Conti den ersten Schritt hin zur Wertsteigerung, schrieb Analyst Raghav Gupta-Chaudhary in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/zb Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2018-07-19/13:59

ISIN: DE0005439004