Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Alstom nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftrags- und Umsatzentwicklung bei dem französischen Zughersteller habe positiv überrascht, schrieb Analyst Christophe Quarante in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin seine Schätzungen ein Stück weit nach oben an. Beim geplanten Zusammenschluss mit der Siemens-Zugsparte sehe es nun nach einem Vollzug im ersten Halbjahr aus./tih/jha/ Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2018-07-19/13:59

ISIN: FR0010220475