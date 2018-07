Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU: Strafzölle der USA auf Autos wären "katastrophal"

Die EU hat US-Präsident Donald Trump vor der Verhängung von Strafzöllen auf europäische Autos gewarnt. Ein solcher Schritt wäre "katastrophal", sagte die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Donnerstag in Brüssel. Die EU sei "ernsthaft besorgt" über die laufende Untersuchung der US-Behörden zu solchen Zöllen. Sie seien "weder erwünscht noch gerechtfertigt". Malmström bezeichnete ihre mögliche Einführung als "illegalen Schritt", um in den Handelsverhandlungen mit der EU den Druck zu erhöhen.

Ifo: EU-Schutzzölle schaden der EU und dem Welthandel

Die von der EU verhängten Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte gegenüber allen Ländern sind aus Sicht des Ifo-Instituts eine kontraproduktive Maßnahme, die der EU insgesamt und auch dem Welthandel schadet. "Die Schutzzölle sind keineswegs Ausdruck ökonomischer Vernunft, sondern der Lobbystärke der Stahlbranche. Sie richten mehr Schaden an als Nutzen", erklärte Gabriel Felbermayr, Leiter des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft.

Fußball-WM belastet britischen Einzelhandel

Die Umsätze der britischen Einzelhändler sind im Juni gesunken, weil sich viele Briten gegen Einkäufe entschieden und stattdessen die Fußball-Weltmeisterschaft verfolgten. Wie die nationale Statistikbehörde mitteilte, sanken die Umsätze um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Vor allem die Verkäufe von Bekleidung und Schuhen waren rückläufig. Die Einzelhändler führten die Schwäche auf das Turnier zurück, bei dem England zum ersten Mal seit fast 30 Jahren das Halbfinale erreichte.

Verfassungsbeschwerde gegen Bau von Nord Stream 2 erfolglos

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde des Naturschutzbundes Deutschland und seines Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern gegen einen Planfeststellungsbeschluss für den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 nicht zur Entscheidung angenommen. Damit sei auch der entsprechende Eilantrag ohne Erfolg geblieben, teilte das Gericht am Donnerstag mit.

Indonesiens Zentralbank belässt Leitzins (Reposatz) unverändert bei 5,25%

