Am Mittwoch ging es mit den US-Börsen weiter nach oben: Das Tageshoch lag bei 25.215 Zählern. Und der übergeordnete Aufwärtstrend scheint ungetrübt. Kurzfristig jedoch könnte jetzt Gegenwind aufkommen. Für den Donnerstag erwarten Händler den US-Leitindex bei 25.135 Punkten und damit rund 0,35 Prozent tiefer als am Mittwoch. Was Anleger wissen...

Den vollständigen Artikel lesen ...