Die Commerzbank hat die Einstufung für Morphosys auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Die Lizenz-Vereinbarung mit Novartis zu dem Wirkstoff MOR106 zur Behandlung atopischer Dermatitis sei äußerst günstig, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe den Kapitalwert für das Präparat lediglich mit 100 Millionen Euro angesetzt, so dass deutliches Aufwärtspotenzial bestehe./mf/zb Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2018-07-19/14:08

ISIN: DE0006632003