Basler AG: Basler AG erwirbt Silicon Software GmbH DGAP-Ad-hoc: Basler AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Joint Venture Basler AG: Basler AG erwirbt Silicon Software GmbH 19.07.2018 / 14:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Adhoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR Joint Venture/Unternehmensakquisition Basler AG erwirbt Silicon Software GmbH Ahrensburg, den 19.07.2018 - Die BASLER AG, weltweit führender Hersteller von Industrie-Kameras, übernimmt mit sofortiger Wirkung 100 % der Anteile der Silicon Software GmbH. Sie hat dazu heute mit den beiden Gründern und Geschäftsführern der Silicon Software GmbH, Herrn Dr. Klaus-Henning Noffz und Herrn Dr. Ralf Lay, einen Anteilskauf- und Übertragungsvertrag geschlossen. Der Kaufpreis, über dessen Höhe Stillschweigen vereinbart wurde, wird zu 80 % in bar und zu 20 % in Basler-Aktien bezahlt. Die Herren Dr. Noffz und Dr. Lay werden zukünftig für die Silicon Software GmbH und die Basler AG tätig sein. Die Basler AG baut mit dieser Transaktion ihr Produktportfolio für Computer Vision-Anwendungen weiter aus. Strategisches Ziel ist es, OEM-Kunden umfassende und einfach zu integrierende Lösungen zur Akquisition von Bildern anbieten zu können. Mit Blick auf Bildsensoren der nächsten Generation und die damit einhergehenden höheren Datenraten kommt einfach zu bedienenden hochleistungsfähigen Bildeinzugskarten steigende Bedeutung zu. Durch die Kombination von Basler-Kameras mit intelligenten Bildeinzugskarten von Silicon Software kann Basler seinen Kunden künftig Lösungen aus einer Hand anbieten, die eine Vorverarbeitung und Auswertung von Bilddaten bereits "on Board" erlauben und so den OEM-Kunden Kostensenkungspotenzial eröffnen. Überdies unterstützt die "Visual-Applets"-Software von Silicon Software die OEM-Kunden über die grafische Programmierung der Vision-Prozessoren darin, die Time-to-Market erheblich zu verkürzen und Entwicklungskosten zu reduzieren. Das Produktsortiment von Silicon Software ergänzt das Produktportfolio der Basler komplementär und wird das Unternehmen in den kommenden Jahren wesentlich dabei unterstützen, seine Expansionsstrategie in Richtung des Performance-Segments des Computer Vision-Marktes erfolgreich umzusetzen. Für die verbleibenden Monate des laufendenden Geschäftsjahres 2018 rechnet Basler mit einem zusätzlichen Umsatzbeitrag von rund 5 Millionen Euro sowie einer Vorsteuerrendite (EBT-Marge) bei Silicon Software von ca. 14%. Über Silicon Software: Die 1997 gegründete Silicon Software GmbH mit Sitz in Mannheim ist Hersteller von Bildeinzugskarten und Software für die grafische Programmierung von Vision-Prozessoren. Das Unternehmen produziert und vertreibt mit mehr als 50 Mitarbeitern sowohl Standardprodukte als auch kundenspezifische OEM-Lösungen für Bildverarbeitungsanwendungen in Fabrikautomation und Medizintechnik. Der Umsatz 2017 betrug rund 8,6 Mio. Euro. Basler ist weltweit führender Hersteller von digitalen Kameras und Kamerazubehör für Anwendungen in Fabrikautomation, Medizin, Verkehr und einer Vielzahl von weiteren Märkten. Das Produktportfolio umfasst Flächen- und Zeilenkameras in kompakten Gehäusegrößen, Kameramodule für Embedded Vision-Lösungen sowie 3D-Kameras. Abgerundet wird das Angebot durch das bedienerfreundliches pylon Software Development Kit sowie ein breites Spektrum von teils selbst entwickeltem Zubehör, das optimal auf die Kameras abgestimmt ist. Basler verfügt über drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Computer Vision. Das Unternehmen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Nordamerika. Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008 Kontakt: Basler AG Verena Fehling Tel. 04102 463 101 Email: Verena.fehling@baslerweb.com 19.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Basler AG An der Strusbek 60-62 22926 Ahrensburg Deutschland Telefon: 04102-463 0 Fax: 04102-463 109 E-Mail: ir@baslerweb.com Internet: www.baslerweb.com ISIN: DE0005102008 WKN: 510200 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 706279 19.07.2018 CET/CEST

