Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental in einer Branchenstudie zu Reifenherstellern auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der operative Gewinn im Reifenbereich dürfte im zweiten Quartal erneut gesunken sein angesichts Belastungsfaktoren wie Marktanteilsverlusten und der Währungsentwicklung, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Durch die Kursverluste bei den Reifenherstellern seien die negativen Nachrichten aber größtenteils eingepreist, so dass die Zeichen für eine Erholung im zweiten Halbjahr gut stünden./mf/zb Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2018-07-19/14:13

ISIN: DE0005439004