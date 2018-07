Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Scout24 angesichts der Übernahme des Portals Finanzcheck.de auf "Reduce" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Er sehe in dem Schritt nur wenig Wertepotenzial, schrieb Analyst Alexander Rummler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Preis sei hoch und außerdem werde sich der Zukauf negativ auf die Profitabilität des Online-Portalbetreibers auswirken./tih/jha/ Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2018-07-19/14:15

ISIN: DE000A12DM80