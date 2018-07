Mladá Boleslav/Tel Aviv (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Strategische Beteiligung am Unternehmen ermöglicht SKODA Zugang zu neuen Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz und Big Data - Technologien von Anagog sind bereits in mehr als 100 Smartphone-Apps integriert, um Mobilitätsmuster zu analysieren



SKODA AUTO steigt beim israelischen Hightech-Start-up Anagog als Minderheiten-Anteilseigner ein. Das im Jahr 2010 gegründete israelische Unternehmen entwickelt Technologien auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI). Diese kommen bereits bei mehr als hundert verschiedenen Smartphone-Anwendungen zum Einsatz.



"Durch die strategische Beteiligung am Hightech-Start-up Anagog bauen wir unsere Kompetenzen und den Zugang zu neuen Technologien aus. Künstliche Intelligenz im Mobilitätsbereich spielt dabei eine wichtige Rolle", sagt SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier und fügt hinzu: "Unser SKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. entwickelt sich zu einem wichtigen Impulsgeber auf unserem Weg zum 'Simply Clever'-Unternehmen. Über die Technologie von Anagog sind wir in der Lage, unsere Kunden besser zu verstehen und dadurch maßgeschneiderte Lösungen für sie anzubieten."



Das strategische Investment bei Anagog ist für SKODA AUTO der nächste Schritt in der israelischen Start-up-Szene. SKODA AUTO will die Entwicklungen des erfolgreichen Start-ups nutzen, um die Bandbreite an digitalen Mobilitätsdienstleistungen konsequent auszubauen. Die Technologien von Anagog analysieren die Daten der Smartphone-Sensoren und erstellen auf deren Basis Bewegungsmuster. Die Verarbeitung der Daten übernimmt bei Anagog eine einzigartige KI-Software. Bereits heute kommen die Technologien bei mehr als hundert verschiedenen Smartphone-Anwendungen zum Einsatz.



Zur Realisierung der Investition von SKODA AUTO hat der strategische Partner und Importer Champion Motors beigetragen. Das Unternehmen ist Technologieinvestor und gründete mit SKODA AUTO Ende 2017 das Joint Venture SKODA AUTO DigiLab Israel Ltd.



Der Vorstandsvorsitzende von Anagog, Ofer Tziperman, sagt: "Wir sind stolz, die Gelegenheit zu haben, mit solch einem starken Partner wie SKODA AUTO zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wollen wir neue digitale Lösungen entwickeln."



Neben Elektromobilität und autonomem Fahren wird die Digitalisierung als einer der drei Megatrends den Wandel der Mobilität prägen. Tel Aviv gilt als einer der weltweit dynamischsten Standorte für IT-Start-ups. Daher haben das SKODA AUTO DigiLab in Prag und der israelische SKODA Importeur Champion Motors vor Ort das Joint Venture SKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. etabliert.



Bereits Anfang 2018 hat das SKODA AUTO DigiLab Israel Ltd Kooperationen mit zehn Start-ups initiiert, sechs Projekte befinden sich bereits in einer konkreten Phase der Projektentwicklung. Die betreffenden Start-ups beschäftigen sich vor allem mit Entwicklungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Big Data, Cyber Security und Fahrzeugsensorik.



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Tel. +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller Media Relations Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de