Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat die mit Spannung erwarteten Daten aus der IMpower132-Studie vorgelegt, in der das Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit einer Chemotherapie bei Patienten mit einem bestimmten Lungenkrebs (NSCLC) getestet wird. Dabei konnte der co-primäre Endpunkt des progressionsfreien Überlebens erreicht werden. Im Vergleich zur reinen Chemotherapie sank das Risiko, dass sich die Krankheit verschlechtert. Zudem wurde eine numerische Verbesserung beim Gesamtüberleben (overall survival, OS) beobachtet. Allerdings war zum Zeitpunkt des Zwischenberichts der co-primäre OS-Endpunkt statistisch nicht signifikant. Endgültige Daten zum Gesamtüberleben sollen im kommenden Jahr veröffentlicht werden.

