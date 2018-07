Evotec: Ein weiterer Grund zu feiern!

Das Biotechunternehmen Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) kann auch im Juli mit guten Nachrichten aufwarten. Nun ist es eine Meilensteinzahlung von Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017). Der Aktie dürfte dies den nötigen Schub verleihen.

Laut Unternehmensangaben hat die Multi-Target-Allianz mit Bayer im Bereich Endometriose eine vielversprechende niedermolekulare Substanz zur Behandlung von chronischem Husten in die klinische Phase II überführt und somit eine Zahlung von 4 Mio. Euro an Evotec ausgelöst. Diese neue Studie wurde aufgrund der positiven Ergebnisse einer Phase-I-Studie innerhalb der laufenden Bayer-Evotec Endometriose-Partnerschaft initiiert.

Innerhalb dieser Endometriose-Zusammenarbeit wurde ein Zielprotein erforscht, welches aufgrund der Besonderheit und der Expression das Potential zur Behandlung von Patienten mit akutem chronischem Husten haben könnte. Die klinische Phase-I-Studie an gesunden Probanden startete bereits im Jahr 2017 und ist nun im Juli 2018 in die Phase-II-Studie in chronischem Husten vorangeschritten. Die Evotec-Bayer-Multi-Target-Allianz wurde im Oktober 2012 eingegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...