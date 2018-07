Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Reckitt Benckiser vor Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Neben der Dollarstärke habe die Aktie des Konsumgüterkonzerns zuletzt von der Hoffnung auf einen ermutigenden Zwischenbericht profitiert, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaube aber nur an ein organisches Umsatzwachstum von 2 Prozent, während der Konsens mit 3 Prozent rechne./tih/edh Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0116 2018-07-19/15:10

ISIN: GB00B24CGK77