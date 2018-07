Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Tagen wieder nach unten entwickelt und steht nun vor einer wichtigen Zielmarke. Können die Bullen jetzt eine Trendwende einleiten oder setzt der Kurs nun weiter nach unten?

Nachdem der Goldpreis unter die Unterstützung von 1265 $ rutschte, entstand ein Verkaufssignal. Daraufhin setzte Gold an die Supportmarke von 1236 $. Von dort aus konnte der Kurs sich wieder leicht erholen und stieg wieder an die 1265 $. Diese Wende stoppte an dieser Marke aber wieder ... (Björn Pahlke)

