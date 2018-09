* Ganz aktuell: Ein zusätzliches bullishes Zeichen* Eine Kursverdopplung der Minenaktien steht bevor* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Bleibeverhandlungen der Professoren

Liebe Leser,



erinnern Sie sich? "Teil II der langfristigen Goldhausse steht bevor". Das war der Titel meiner Ende Dezember 2015 erschienenen Krisensicher Investieren Themenschwerpunkt-Ausgabe, in der ich mich weit aus dem Fenster lehnte und den Beginn einer neuen Goldhausse prognostizierte. Wie Sie auf dem folgenden Chart erkennen, wurde das damalige Tief von 1.050 $ pro Unze bis zum heutigen Tag tatsächlich nicht mehr erreicht oder gar unterschritten. Und es gibt sehr gute Gründe, bei dieser Prognose zu bleiben. Wie Sie im Chart sehen, erfolgte gerade wieder eine Trendwende nach oben, die Korrektur der vergangenen Wochen ist also vorüber.



Der Chart zeigt Ihnen die Entwicklung des Goldpreises seit 2013. Die roten Ellipsen kennzeichnen die Phasen, in denen meine Indikatoren untere Extremwerte angenommen hatten. Wie Sie sehen, waren die ersten drei dieser Kaufsignale nahezu perfekt. Sie fielen mit unteren Wendepunkten zusammen. Unmittelbar danach folgte in allen drei Fällen ein starker Anstieg des Goldpreises.

